مدير متحف كفر الشيخ: عرض 19 قطعة أثرية جديدة ونحتفل بمرور 3 سنوات على افتتاحه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنه سيتم عرض 19 قطعة أثرية جديدة، ضمن القطع الأثرية التي لم تعرض من قبل، من روائع الزخارف الإسلامية، تعبر عن الزخرفة الإسلامية عن الأواني، بدءا من عصر المماليك، مؤكداً أن هناك إقبالا كبيرا على المتحف منذ افتتاحه 31 أكتوبر 2020، وقد استقبل المتحف منذ افتتاحه حتى الآن أكثر من 35 ألف زائر، ما بين رحلات مدارس، ورحلات جامعية، ومن أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف فريد، أن المتحف يضم 1220 قطعة أثرية، يجرى عرض 725 قطعة أثرية، متعددة ما بين تحف أثرية وتماثيل، وعملات متعددة، مشيرة إلى أن كل 3 شهور يتم إقامة عرض مجموعة من التحف الأثرية الدالة على المناسبة التي تمثلها، فسبق عرض آيات قرآنية وتحف إسلامية أيام شهر رمضان المبارك، كما كان هناك عرض للآثار القبطية.

وقال فريد، يستعد المتحف للإحتفال بمرور 3 سنوات على افتتاحه وسيتم عرض مزيد من التحف الاثرية التي تضمها مخازن المتحف، مؤكداً أن متحف كفر الشيخ يضم ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ، ومن أهم أثار المتحف تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء،والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية.