إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب اليوم 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الغربى وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوى.

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا وتولت النيابة العامة التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.