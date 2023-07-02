اليوم السابع
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إصابة شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن والده بالغربية

الأحد، 02 يوليو 2023 05:18 م
إصابة شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن والده بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية ـ محمد طارق

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استقبل مستشفي زفتي العام في محافظة الغربية، شابا في العقد الثاني من عمره مصابا بجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك خلال مشاجرة بين والده وعدد من الشباب بشارع البحر الرئيسي بالمدينة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي زفتي العام يفيد بوصول شاب يدعي "أحمد م س" يبلغ من العمر 19 سنة، مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك خلال تدخله للدفاع عن والده بمشاجرة بينه وبين عدد من الشباب بشارع البحر بمدينة زفتي، علي الفور تم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وضبط أطرافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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