إصابة شاب فى مشاجرة أثناء الدفاع عن والده بالغربية

الغربية ـ محمد طارق

استقبل مستشفي زفتي العام في محافظة الغربية، شابا في العقد الثاني من عمره مصابا بجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وذلك خلال مشاجرة بين والده وعدد من الشباب بشارع البحر الرئيسي بالمدينة.