إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ والحامول ونظافة ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجلسي مدينتي كفر الشيخ والحامول، من إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما شهدت مدينة ومركز بيلا، حملات رفع تراكمات القمامة واستمرار مكافحة البعوض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كثف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية ، حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمواجهة أي تعديات ومخالفات بناء وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة ومنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وقال المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة الصعايده، تمكنت من إزالة حالتين تعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتسليم الأرض لجهة الولاية بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والاشغالات، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق للخدمات، وحسين الزواوي، مساعد رئيس حي غرب للخدمات، وحضور فني الإدارة الهندسية، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن حملات إزالة التعديات تمكنت من إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، منها إزالة فورية في المهد عبارة عن أساس مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 100م بارتفاع 1م عن الارض، وإزالة حالتين على الأرض الزراعيه، الحاله الاولى عباره عن تشوين مواد بناء على الأرض زراعية بعزبة سعد الجديدة على مساحة 175م تقريباً تبع جمعية الكفر الشرقي، والحالة الثانية سور بالبلوك على مساحة 175م تقريبا تبع جمعية المناوفة الزراعية.

وأضاف القصيف، وجرى تنفيذ ازالة فورية في المهد بفك شدة خشبية دور ارضى بالشبورة على الأرض الزراعيه، ورفع الاخشاب من الموقع، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

ونظم مجلس مدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المدينة، حملات نظافة يومية، والتجميل بالمدينة ورفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع وأحياء المدينة ومحيط المدارس، ونقل كافة التراكمات والمخلفات فوراً إلى المقلب العمومي بالمدينة، لرفع مستوى النظافة وخلق بيئة صحية ونظيفة، وجرى إستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة على الطرق العمومية وتغيير بعض الكشافات التالفة بكشافات ليد جديدة بنطاق مركز بيلا، حفاظاً على صحة المواطنين والحد من الحوادث ليلاً، بجانب استمرار أعمال مكافحة الحشرات الطائرة والبعوض بشوارع وأحياء المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بالارتقاء بمنظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية، تم خلالها رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من شوارع القري الأم والتوابع، وتسوية وتمهيد الطرق، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، تأتي الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة وقرى المركز، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين.