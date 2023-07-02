إزالة فورية لحالتى تعد على أرض زراعية ومنزل مخالف تحت الإنشاء بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، لحالتى تعدى على أرض زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بالإضافة إلى إزالة منزل تحت الإنشاء بنطاق حى الصداقة الجديدة بمساحة 800 م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس قسم ثان أسوان، وأيضاً رؤساء أحياء شرق وجنوب وغرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهو الذى توازى مع تنفيذ الوحدة المحلية أعمال النظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق مدينة أسوان على مدار اليوم، ومنها مناطق الإستاد ومطلع مدينة ناصر وحتى التأمين الصحى بطريق السادات، وكذا رفع الإشغالات من حديقة السلام بنطاق حى غرب وتسليمها لشرطة المرافق.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة استهدفت رفع الإشغالات بكورنيش النيل، ومصادرة 355 من المضبوطات المتنوعة، وفى السياق استمرت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، فى تنفيذ أعمال النظافة العامة، والمجمع المباشر للقمامة والمخلفات والتراكمات بمناطق مختلفة بالمدينة للظهور بالمظهر الجمالى المطلوب، مع متابعة انتظام مشروع العبارات النهرية، وتجهيز ورفع كفاءة محيط المدارس ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.