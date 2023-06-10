رفع 1243 حالة إشغال بمناطق وشوارع أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد نطاق حى غرب التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، السبت، تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين المختلفة، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة العامة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 1243 حالة إشغال بمنطقة سوق الخميس ومول الجيش وشوارع كسر الحجر والحدادين ومنشية النوبة والعنانى ، مع تحرير 32 محضر إشغال طريق.

قاد الحملة أحمد عز مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام المحافظة، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأيضاً نائب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد ممدوح ، ورؤساء الأحياء ونوابهم والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية والحى ، فضلاً عن قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم.

وتوازى مع ذلك قيام المسئولين بحى جنوب برئاسة علاء آدم بإزالة 13 حالة إشغال ، ومصادرة لعربة كارو لأحد الباعة الجائلين.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة العامة بطريق السادات ، مع تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بعدد من المناطق بحى العقاد وامتداده ، مع متابعة أعمال النظافة وصيانة البلدورات بمنطقة المحمودية ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير بقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى العلاقى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



حملات رفع الإشغالات من الطريق (1)



حملات رفع الإشغالات من الطريق (2)



حملات رفع الإشغالات من الطريق (3)