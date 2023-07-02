أشياء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الرئة بخلاف التدخين

كتبت إيناس البنا

إلى جانب مساعدتك على التنفس والتحدث والشم، تساعد الرئتان أيضًا في توصيل الأكسجين إلى الخلايا في جسمك، خاصة أنها تسخن الهواء ليتناسب مع درجة حرارة جسمك وتزيل أيضًا النفايات الزجاجية، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون.

ولكن تمامًا مثل أي شخص آخر في الجسم، يمكن أيضًا أن يصاب بالسرطان، وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، قد يكون هناك العديد من عوامل الخطر، لكن تدخين السجائر هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، حيث يمثل 90% من جميع الحالات.

تأثير التدخين على الرئتين

التدخين يحتوي على مواد مثل النيكوتين وهي مادة مسرطنة، وتدخل المواد المسرطنة في الجسم، والتي يتم أيضها في الكبد ما يؤدي إلى إطلاق الأكسجين الحر والمواد المؤكسدة والجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي."

العوامل التي تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

بصرف النظر عن التدخين، هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من تعرض الشخص للإصابة بسرطان الرئة، وتشمل:

التعرض للتدخين غير المباشر

تدخين الماريجوانا أو الكوكايين

المخاطر المهنية والبيئية، مثل التعرض للأسبستوس (شائع في المهن مثل السباكة والكهربائيين وأجهزة البخار وعمال العزل ومصنع البلاستيك ومصنع المواد الكيميائية وصناع منتجات الأحجار المعدنية غير المعدنية والسكك الحديدية وبناة السفن وما إلى ذلك)

زيادة تركيز غاز الرادون في المنزل

الحرق الداخلي لوقود الكتلة الحيوية غير المعالج

تلوث الهواء

عادم الديزل

علاج إشعاعي

بعض أمراض الرئة مثل التليف الرئوي المنتشر واضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

كيف تقلل المخاطر؟

لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة ، فإن أهم خطوة هي الإقلاع عن التدخين ، نظرًا لأن التدخين هو السبب الرئيسي لمعظم حالات سرطان الرئة ، فإن الإقلاع عن التدخين أمر بالغ الأهمية.

حتى إذا كان المدخنون غير قادرين على الإقلاع تمامًا، فإن تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 30٪ تقريبًا، أظهرت الدراسات الرصدية أن المدخنين الذين استهلكوا سابقًا أكثر من 15 سيجارة (أو كمية مكافئة من التبغ) يوميًا، واستمروا في التدخين ولكنهم قلصوا بنسبة 50٪، شهدوا انخفاضًا بنسبة 30٪ في خطر الإصابة بسرطان الرئة ".

تشمل الطرق الأخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

ارتداء الأقنعة لتقليل التعرض للتلوث البيئي

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث الهواء

اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة مع الحفاظ على وزن صحي

الامتناع التام عن التدخين لأكثر من 15 عامًا، لأن هذا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 80 إلى 90٪ مقارنة بالمدخنين الحاليين

لفحص سرطان الرئة، فإن التقييم المبكر يتضمن إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة. ومع ذلك، يوصى بهذه الفحوصات عادةً للسكان المعرضين لمخاطر عالية بناءً على العمر وتاريخ التدخين ونتائج التصوير الشعاعي والتعرض المهني وبعض أمراض الرئة الأساسية.

من المهم ملاحظة أنه ليس كل فرد يحتاج إلى الخضوع لهذه الفحوصات. ومع ذلك ، يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.