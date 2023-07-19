96.52% النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس الطب البيطرى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب البيطرى حيث بلغت النسبة العامة للنجاح % 96.52 ، مُقدماً التهنئة لطلابه من خريجى الطب البيطرى، متمنياً لهم النجاح والتميز في أسواق العمل المحلية والدولية، مؤكداً أن خريج الطب البيطري يحظى بإقبال شديد بالدول العربية والأجنبيـة خاصة مع التوسع الكبير في البرامج الدراسية المميزة بالكلية .

وفي سياق متصل علق الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي نتيجة بكالوريوس الطب البيطري، مشيراً إلى حصول 8 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 15 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، و27 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدا ، و45 على تقدير عام جيد .

ومن جانبها أشارت الدكتورة داليا منصورعميد كلية الطب البيطرى إلى أن الطلاب العشر الأوائل بالترتيب هم : أحمد حسن حسن بالمركز الأول ، ونورهان حاتم حامد بالمركز الثاني ، بلال إيهاب السعيد بالمركز الثالث، أما المركز الرابع حصلت علية الطالبة أمنيه أحمد موسى، بينما جاء في المركز الخامس شروق شعبان عبد الفتاح .

وتابعت الدكتورة أمينه دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر والتي جاءت كالتالي : نيره حسن أحمد بالمركز السادس ، يسرا ماهر شفيق بالمركز السابع ، حسام محمد أبو المجد بالمركز الثامن ، ثم هبه السيد محمد بالمركز التاسع ، وأخيراً مصطفى محمد ربيع بالمركز العاشر.

وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية، كما سيتم إعلانها قريباً عبر برنامج ابن الهيثم.