اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد نتيجة بكالوريوس طب الأسنان بجامعة القناة.. وإعلان أسماء الأوائل

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:16 ص
اعتماد نتيجة بكالوريوس طب الأسنان بجامعة القناة.. وإعلان أسماء الأوائل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %89.86.
 
هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لخريجي الجامعة من أطباء الأسنان ، مؤكداً على تميز تلك الكلية ببنية تحتية تؤهل خريجيها للعمل في كافة الأسواق المحلية والعالمية ، مُتمنياً للطلاب التوفيق والنجاح على المستوى المهني والشخصي ، داعياً الخريجين إلى مواصلة مسيرة البحث العلمي واستكمال دراساتهم العليا .
 
ومن جانبه - أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب العشر الأوائل حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف،  بفروق طفيفة بينهم في نسبة النجاح ، فالطالبة بالمركز الأول حصلت على % 89.43 ، بينما حصلت الطالبة بالمركز العاشر على % 86.18 .
 
كما حصل 21  طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 51 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، و 37 على تقدير عام جيد جدا ، وذلك يعكس تميز خريجي طب الأسنان وتفوقهم. 
 
هذا وأوضحت الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي:-
 بالمركز الأول سحر جلال قناوي سليمان ، بالمركز الثاني ندى محمود حجازي، وأحمد محمد حسن بالمركز الثالث، وهاجر صلاح عيد بالمركز الرابع، ومنار رأفت عبد الرحيم بالمركز الخامس. 
 
وأكملت الدكتورة مروة شرعان إعلان أسماء الطلاب الأوائل ، حيث جاء في المركز السادس أحمد نصر عبد العزيز، وبالمركز السابع إسراء حسن إبراهيم ، بينما جاء في المركز الثامن ريم أحمد عبد الرؤوف، فيما حصلت الطالبة يارا طه محمد على المركز التاسع، ومنار عبد الشكور السيد على المركز العاشر .
وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية كما سيتم إعلانها قريباً عبر برنامج ابن الهيثم.

 

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

أوائل كلية طب الأسنان

نتيجة كلية طب الأسنان

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة