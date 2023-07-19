اعتماد نتيجة بكالوريوس طب الأسنان بجامعة القناة.. وإعلان أسماء الأوائل

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %89.86.

هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لخريجي الجامعة من أطباء الأسنان ، مؤكداً على تميز تلك الكلية ببنية تحتية تؤهل خريجيها للعمل في كافة الأسواق المحلية والعالمية ، مُتمنياً للطلاب التوفيق والنجاح على المستوى المهني والشخصي ، داعياً الخريجين إلى مواصلة مسيرة البحث العلمي واستكمال دراساتهم العليا .

ومن جانبه - أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب العشر الأوائل حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بفروق طفيفة بينهم في نسبة النجاح ، فالطالبة بالمركز الأول حصلت على % 89.43 ، بينما حصلت الطالبة بالمركز العاشر على % 86.18 .

كما حصل 21 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 51 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، و 37 على تقدير عام جيد جدا ، وذلك يعكس تميز خريجي طب الأسنان وتفوقهم.

هذا وأوضحت الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي:-

بالمركز الأول سحر جلال قناوي سليمان ، بالمركز الثاني ندى محمود حجازي، وأحمد محمد حسن بالمركز الثالث، وهاجر صلاح عيد بالمركز الرابع، ومنار رأفت عبد الرحيم بالمركز الخامس.

وأكملت الدكتورة مروة شرعان إعلان أسماء الطلاب الأوائل ، حيث جاء في المركز السادس أحمد نصر عبد العزيز، وبالمركز السابع إسراء حسن إبراهيم ، بينما جاء في المركز الثامن ريم أحمد عبد الرؤوف، فيما حصلت الطالبة يارا طه محمد على المركز التاسع، ومنار عبد الشكور السيد على المركز العاشر .

وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية كما سيتم إعلانها قريباً عبر برنامج ابن الهيثم.



