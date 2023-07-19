اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ولى العهد السعودى يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:34 م
ولى العهد السعودى يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وكالات

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، على "أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأشار في كلمة له إلى أن دول الخليج تمتلك "إرثاً تاريخياً مع دول آسيا الوسطى"، مثمناً دعم هذه الدول لترشح المملكة لاستضافة "إكسبو 2030". ودعا إلى "تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية".

وأضاف: "نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بين 2023-2027".

 


السعودية

مجلس التعاون الخليجي

آسيا الوسطى

محمد بن سلمان



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