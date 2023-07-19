اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:47 م
أكرم القصاص
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وزير النفط العراقي: نرحب بالشراكة والاستثمار مع السعودية لتطوير قطاع الطاقة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:19 م
وزير النفط العراقي: نرحب بالشراكة والاستثمار مع السعودية لتطوير قطاع الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، ترحيب بلاده بالتعاون والشراكة والاستثمار مع السعودية لتطوير قطاع النفط والطاقة.


وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن عبدالغني، استقبل مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في السعودية محمد بن عبدالرحمن البراهيم والوفد المرافق له، حيث أشار عبدالغني إلى العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالمملكة، والتي شهدت تطورا كبيرا.


من جانبه، أكد المسؤول السعودي أن الوفد أجرى مباحثات مع المسؤولين في وزارة النفط العراقية، وتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.


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