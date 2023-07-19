جاء ذلك في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان وذلك لدى وصول الوزير الأردني إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربى لعام 2023 والمقرر انعقادها غدا فى لبنان.

وأضاف الوزير النابلسي أن هناك تعاونا كبيرا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والذي يترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، مشيرا إلى وجود اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن الزيارات المتبادلة لتعزيز الشراكة في الأمور المتعلقة بالشباب والعربي بصفة عامة والشباب المصري والأردني على وجه الخصوص .

وأكد وزير الشباب الأردني أن المشاركة في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي هي فرصة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، موضحا أن بيروت كانت دوما داعمة للشباب والشابات العرب ولا بد من الوقوف معها اليوم تقديرا لهذا الدعم.

واعتبر أن وجود الوفود العربية اليوم في لبنان هي فرصة لإعادة العمل وبلورة الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم والتي قدمت من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمجلس وزراء الشباب العرب، مشيرا إلى أن العمل كان مستمرا عليها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يرى بصفته رئيسا للجنة الوزارية العربية المشكلة لمراجعة واقرار الاستراتيجية أن فعاليات الغد قد تكون فرصة للتذكير بأهمية هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الأردن لعب دورا مهما لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم منذ عام 2015 وذلك في خطاب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله في مجلس الأمن ذلك العام وترؤسه لجلسة مجلس الأمن وكانت مبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية موضحا أن القرار 2250 لمجلس الأمن الدولي - حول "الشباب والسلم والأمن" - جاء استجابة للمبادرة الأردنية.

وأوضح وزير الشباب الأردني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي أنه سيشارك على هامش إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي في مؤتمر حول التمكين الاقتصادي الشبابي العربي، معبرا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ لوزراء الشباب العرب.

وشدد على أن مشاركته في مؤتمر مع الشباب يأتي كجزء من مشاركة الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى أنه فرصة لتعزيز الحوار فيما المسئولين وصانعي القرار في الدول العربية من جهة وما بين الشباب من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الشباب الممثلين للأردن في المؤتمر سيقومون بعرض أبرز ما وصلوا إليه في الأمور المتعلقة بالعمل والبطالة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.