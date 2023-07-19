اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:09 م
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وزير البترول يبحث فرص التعاون مع الشركة الكازاخستانية في مجال التعدين والمسح الجيولوجي

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:00 م
وزير البترول يبحث فرص التعاون مع الشركة الكازاخستانية في مجال التعدين والمسح الجيولوجي وزير البترول يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة
كتبت -مروة الغول

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التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سفير كازاخستان بالقاهرة السفير خيرات لاما ووفد الشركة الكازاخستانية  Qazaq Geophysics الذي ضم بيكاسيل اوكيشيف مدير عام الشركة و  ديمتري اينكن مدير عام الشئون الفنية بحضور ايربولات جارفينباياولي مستشار سفارة كازاخستان بالقاهرة .
 
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وتسلم المهندس طارق الملا خلال اللقاء دعوة من نظيره الكازاخستاني وزير الطاقة نقلها السفير الكازاخستاني لحضور اسبوع الطاقة في كازاخستان الذي يقام في الفترة من ٣ الي ٦ اكتوبر المقبل وذلك في اطار تعزيز العلاقات المصرية الكازاخستانية  في مجال الطاقة تزامنا مع الذكري الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، و رحب الوزير بالدعوة .
 
وشهد اللقاء بحث الفرص المتاحة للتعاون مع الشركة الكازاخستانية في مجال التعدين وانشطة المسح الجيولوجي لمناطق التعدين  حيث ابدت الشركة رغبتها في التعاون مع مصر في هذا المجال  بما لديها من خبرات وتقنيات خاصة انها نفذت انشطة ناجحة للمسح من قبل في كندا .
واشاد مسئولو الشركة بنجاح منتدي مصر للتعدين والتنظيم الرائع ، و هو مايعزز من جهود الوزارة في جذب الاستثمارات .
 
كما تطرق اللقاء الي اهمية اسبوع الطاقة في كازاخستان في استكشاف افاق التعاون في مجال الطاقة خاصة ان هناك ٢٠٠ شركة للطاقة والمعادن تعمل في كازاخستان .

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