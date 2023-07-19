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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:50 م
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7359 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة.

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