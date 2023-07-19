المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسويدي إليكتريك، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للزيوت المعدينة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17559 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 21356 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7350 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 5214 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 5472 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة.

كما أعلنت البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشراء شركة أسيك للتعدين-أسكوم 3.9 مليون سهم خزينة بسعر 11.85 جنيه لتسجيل أوامر البيع والشراء اعتبارًا من 25 يوليو وحتى نهاية جلسة تداول 31 يوليو.

فيما أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة، وفقًا لأحكام المادة رقم 55 و55 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية من قواعد شطب وقيد الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 5 آلاف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 140 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 30.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79 ألف سهم، 3334 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 793 سهم، 17717 سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم محمود مسعد المالكي عدد 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 0.838 جنيه بقيمة إجمالية 948.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.105% إلى 4.93%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 241.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى يونيو 2023 مقابل 188 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 37.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 10.3 مليون جنيه بنسبة نمو 461%.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 41.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 20.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 102%، وبلغ صافي الربح 8.1 مليون دولار مقارنة مع 10.7 مليون دولار خسائر بنسبة نمو 175%.

في نفس السياق أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، بصافي ربح بعد الضرائب 104.2 مليون جنيه، مقابل ربح فعلي بعد الضرائب 74.1 مليون جنيه عن العام السابق 2021/2022، ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره 50.1 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023.

في سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام شركة إي إف جي هيرميس إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه، على 3 شرائح إصدار بتصنيف ائتماني A من شركة ميرس.