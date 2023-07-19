نائب محافظ الوادى الجديد تجتمع بلجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة موقف المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة للمسابقة في دورتها الثانية.

وأشادت مجدي بعدد المشروعات المتقدمة بالمبادرة حتى الآن والبالغ عددها 178 مشروعا على مستوى المحافظة بالفئات الستة، وتطرّق الاجتماع لمناقشة مقومات نجاح المشروعات، وما أسفرت عنه الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة للمشروعات المختلفة.

ووجّهت نائب المحافظ باستكمال معاينة المشروعات على أرض الواقع، وحصر جميع المشروعات المتقدمة خلال الفترة القادمة؛ لتحديد المشروعات المستوفية للمعايير المطلوبة وتحديد المشروعات المتميزة بكل فئة على مستوى مراكز المُحافظة، كما أكّدت على تسجيل كافة المقترحات والملاحظات؛ لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.