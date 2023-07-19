مياه الشرب بسوهاج تنفذ حملة مرور على المحطات لتحليل عينات المياه وصيانتها

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعمال لجان محاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الربع سنوية لاشهر ابريل ومايو ويونيه والتى تستمر حتى 28 يوليو.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أن أعمال اللجنة تتمثل فى مراجعة تشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة، والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ورئيس لجان المحاكاة أن اللجان تقوم حالياً بالمرور على المحطات الكبرى والصغرى والارتوازى والشبكات والمعامل وأنه يتم مراجعة الخطة الربع سنوية لكفاءة تشغيل المعامل ومراحل التنقية وجمع وتحليل عينات المياه الخام والمياه المنتجة من المحطات وكذلك السيب النهائى لمحطات معالجة الصرف الصحى وكذلك متابعة الحالة التشغيلية للمحطات والتأكد من الالتزام بخطة التشغيل والصيانة بشكل دورى هذا بالإضافة إلى مراجعة معايير الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها وكذلك الادارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.