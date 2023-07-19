منطقة الأقصر الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تقدير درجات الشهادة الثانوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، عن انتهاء أعمال تقدير درجات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة، حيث اختتمت أعمال التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023م.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الأقصر الأزهرية ، إنه تمت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل مراكز التصحيح لمنطقة الأقصر الأزهرية والمقامة بمعاهد الأقصر بنين وفتيات والأقصر الجديد، والذي بدأت أعمالها يوم السبت الموافق 16 يوليو الجارى، وذلك بإشرافه، ومتابعة أحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ عبد الله صالح الوكيل الشرعي للمنطقة، حيث قدم رئيس المنطقة الأزهرية الشكر لجميع العاملين بمقر مراكز التصحيح على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية.

وكانت قد اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية فى 12 يوليو الماضي، فعاليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022/2023 م فى المعاهد الأزهرية واللجان المختلفة، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة أزهر الأقصر، ووسط توفير كافة الأجواء للطلاب مع بدء الإمتحانات، وذلك عقب ماراثون استمر 40 يوماً تقريباً بالأقصر، ولدى نهاية آخر أيام امتحانات الثانوية الأزهرية دخل طلاب غرب الأقصر فى حالة من الفرحة والسعادة بنهاية الامتحانات، حيث الامتحانات كانت في 17 مادة في المواد العلمية بشعبتيها الرياضة والعلوم، بخلاف 4 فروع للغة العربية و4 فروع للمواد الشرعية بجانب اللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه قبل انطلاق الامتحانات تم عقد اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، أكد خلالها التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، بجانب التشديد على التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.