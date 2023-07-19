ملياردير صينى يضع سيارته فى شرفة شقته بالطابق الـ 44.. فيديو

وكالات الأنباء

قرر ملياردير صينى أن يرفع سيارته من طراز "رولز رويس" إلى شقته فى الطابق الـ44 بمبنى شاهق، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

ووثق مقطع فيديو العملية الدرامية التى تم فيها رفع سيارة "رولز رويس غوست"والتى تبلغ قيمتها حوالى 400 ألف دولار، إلى شرفة الشقة التى يملكها الملياردير الصينى فى مقاطعة فوجيان.

وتم رفع السيارة التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدما، وفقا لموقع "SuperCarBlondie".

ونظرا للوزن الهائل للسيارة القيمة، قالت الشركة التي تقف وراء عملية رفعها إنها تطلبت تجارب حسابية دقيقة لإتمامها بنجاح.

وُضعت السيارة في قفص حديدى مُصمم خصيصا للعملية، واستُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.

تم تصوير المشهد الذى أثار الجدل، إذ تباينت ردود الفعل بين معجب بالعملية الغريبة، وآخر ينتقد "بذخ الأثرياء".

وقال أحد مستخدمي تطبيق "إنستجرام" تعليقا على الفيديو: "ما الهدف من امتلاك سيارة ذات قيمة عالية جدا إذا كنت لا تستطيع قيادتها!".

وقال مستخدم آخر: "عندما يكون لديك الكثير من المال، فإنه يؤثر على رأسك ولا تعرف ماذا تفعل بعد الآن. هذا كل ما في الأمر".