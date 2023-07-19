اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته سيارة بقنا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:14 م
مصرع طفل صدمته سيارة بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة في قرية الصياد، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، في قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع طفل 7 سنوات.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن بعد التصريح به.


مصرع طفل

قرية الصياد

مركز نجع حمادي

امن قنا

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