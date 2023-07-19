مصرع سيدتين وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب ميكروباص داخل مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مدينة فايد بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع كلا من صفية محمود السيد 22 سنة - مقيمة الغردقةو هاجر عصام عبدالرحمن 30 سنة - الشرقية وإصابة كلا من حسن إبراهيم حسن 27 سنة - فايد (إشتباه كسر بالساق اليسرى ياسمين محمد عبد الصبور 27سنة - فايد كدمات وسحجات متفرقة بالجسم )

محمد جمعة السيد 36 سنة - فايد كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ) - مريم محمد محمود 24 سنة - فايد ( جرح قطعى 3 سم بالجبهه وإشتباه كسر بالساق اليمنى وعبدالله جوده عطية 46 سنة - قمة فايد كدمات بالجسم ) سالمة أحمد حسن 23 سنة - قمة فايد كدمات بالجسم ).

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين وسؤال المصابين.





