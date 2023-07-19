محافظ جنوب سيناء يعتمد الخطة السنوية للسكان ويشيد بالنتائج

جنوب سيناء - فايزة مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، الخط السنوية للسكان بجنوب سيناء، وذلك خلال عرض محمد علام مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

والذي استعرض ما جاء بالخطة السنوية للسكان من أنشطة سكانيه ستقوم بتنفيذها مديريات الخدمات الشريكة في العمل السكاني، وأشار علام لما تم تحقيقه في الخطة السابقه للعام السابق ومدى تحقيق أهدافها.

واوضح مقرر الفرع خلال اللقاء ان خطة العام السابق جاءت بنتائج مثمرة حيث انخفض مؤشر اعداد المواليد عن خطة عام 2021 وكذا الانخفاض الواضح في معدل التسرب من التعليم الذي وصل الى أدنى مستوى وهو 0.002 %.

وأشاد المحافظ بنتائج الخطة متمنيا مزيدا من العمل من أجل رفع الخصائص السكانية لشعب جنوب سيناء وتحقيق مزيدا من الأهداف والتفرد بأنشطة داعمة لغرض الدولة في الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم كل عوائد التنمية.