محافظ السويس: وصول 13معدة جديدة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة

السويس - صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، عن وصول 13 معدة وسيارات جديدة، لدعم منظومة النظافة لتحسين أداء العمل فى مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المعدات الجديدة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وتكثيف العمل فى رفع القمامة والتراكمات أولا بأول على مستوى الأحياء.

تواجد اثناء تفقد المعدات والسيارات كلا من مدير المالية والإدارية ومسئولى النظافة ومدير الصيانة وإدارة الورش و مدير المخازن العمومية والمشرف العام علي الجراجات بالمحافظة.