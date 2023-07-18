تسليم 50 ماكينة خياطة لدعم المرأة المعيلة بالقطاع الريفى فى السويس.. صور

السويس - السيد فلاح

قام العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ، بحضور أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن وأحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"، ومديرى إدارات مديرية التضامن بتسليم 50 مشروعًا فى إطار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى الذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة برنامج فرصة للتمكين الأقتصادى وإحدى الجمعيات، والذى يستهدف دعم وتمكين المرأة بالمناطق الريفية وذلك لتوفير 150 مشروع للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيله وكدفعة أولى من العدد المطلوب تم توفير 50 مشروعًا أقتصادي للسيدات المعيلات بمحافظة السويس وخاصة بالقطاع الريفي وهو عبارة عن 50 ماكينة خياطة بكافة الإمكانيات وذلك دعمًا لهذه الأسر وتحفيزًا لهم.

ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شبكات من صغار الموردين و مقدمى الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو مما يدخل ضمن أهداف برنامج فرصة.