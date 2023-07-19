محافظ الإسماعيلية يناقش رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الصناعية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي تقوم به مديرية الطرق والنقل بالتعاون والتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية وإدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ومدير المنطقة الصناعية ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي للمشروع ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مقترح تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية بطول حوالي 3 كم وبتكلفة مبدئية 16 مليون جنيه، كما تم مناقشة مقترح إحلال شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بإجمالي طول 1.250 كيلومتر بتكلفة مبدئية 4 ملايين جنيه.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح إنشاء وتدعيم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بموزع كهرباء وذلك من قبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة عن طريق رفع القدرة الكهربائية الحالية من 18 ميجا وحتى 80 - 100ميجا.

وأثناء الاجتماع عرض مدير المنطقة الصناعية مقترح خطة تطوير شبكة الإنارة العامة للمنطقة الصناعية بعدد 300 كشاف إنارة.

مؤكدًا على أنه جاري عمل دراسة لتدعيم المنظومة الأمنية بالمنطقة الصناعية عن طريق تركيب عدد من كاميرات المراقبة المزودة بأحدث التقنيات، والتي تدعم اتصالها وربطها على الأجهزة الأمنية؛ من أجل توفير الأمن والأمان للمنطقة بأكملها.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية وذلك نظرًا لأن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مضيفا لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر؛ لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية.