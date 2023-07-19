الإسماعيلية تعلن انطلاق مهرجان المانجو يومى 18 و19 أغسطس المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم، الأربعاء، المؤتمر الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه من المقرر انطلاق المهرجان يومي 18و19 أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تم دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم ترويجي عن مهرجان المانجو، واستعراض فقرات وأماكن فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم الجمعة 18أغسطس في تمام الخامسة عصرًا من أمام مبنى المحافظة القديمة، وحتى الحديقة المفتوحة نمرة 6، والتي سيتم إقامة السوق المفتوح لبيع المانجو بأنواعها المختلفة وعروضًا فنية وترفيهية خلال أيام المهرجان، وذلك بحضور ممثلي السفارات الأجنبية والمشاهير التي تستقبلهم محافظة الإسماعيلية في هذا اليوم.

كما سيتم إقامة الملتقي التصديري والتجاري بنادي الجولف لعرض منتجات المانجو والتسويق والترويج الدولي لهم خلال فعاليات اليوم الأول.

وتم فتح باب المناقشات الإعلامية أمام الحضور والتي دارت حول فعاليات المهرجان.

واختتم محافظ الإسماعيلية المؤتمر الإعلامي بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية تسعد باستقبال جميع مواطني محافظات مصر في هذا اليوم، مؤكدًا على فتح منافذ لبيع المانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية وبأسعار مناسبة أيام المهرجان وطوال فترة تواجد محصول المانجو.

كما أكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم مشاركة أطفال دور رعاية الأطفال وقصر ضيافة الكبار في أحداث المهرجان وتخصيص كميات من المانجو لهم.