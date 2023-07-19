محافظ أسيوط يفتتح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحى

أسيوط -هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحى بمدينة أسيوط، والتى تشهد طفرة كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى المحافظة، ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للتيسير على المرضى والمنتفعين من خلال توفير كل الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحى لوسط الصعيد، والدكتور محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط مكونات وأقسام الوحدة التى تشتمل على 6 أسرة بكافة مشتملاتها من الأجهزة والتى تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحى بالصعيد، خاصة فى ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة واستمع لشرح توضيحى حول مكونات الوحدة وآليات العمل بها كما اطمأن على الأطفال داخل الوحدة ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية تواجد وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحى استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التى تقدم للمواطنين بشكل يومى وأساسى لافتا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع مسئولين بمديرية الصحة والتأمين الصحى من أجل التعرف على الاحتياجات الطبية ومحاولة توفيرها مؤكداً أن القطاع الصحى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لمنظومة التأمين الصحى بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

واختتم اللواء عصام سعد زيارته لمستشفى المبرة للتأمين الصحى بتفقد العديد من الأقسام للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بها والاطمئنان على الوضع الصحى للمرضى وذلك فى إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات كما التقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على المستشفى واستمع منهم إلى الخدمات الطبية المقدمة لهم والتى تلبى احتياجاتهم فى كافة التخصصات.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التأمين الصحى لوسط الصعيد أن وحدة الرعاية المركز للأطفال تم توفيرها من خلال المشاركة الاجتماعية وتضم 6 أسرة بمشتملاتها وتساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال تحت إشراف الدكتور محمد محمود مدير المستشفى وذلك ضمن خطة التطوير لكافة الوحدات التابعة لمنظومة التأمين الصحى مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لقطاع التأمين الصحى والنهوض به لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.