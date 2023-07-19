اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:59 ص
أكرم القصاص
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لبنان يبدى رغبته فى تشكيل وفد لزيارة دمشق لإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:00 ص
لبنان يبدى رغبته فى تشكيل وفد لزيارة دمشق لإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية لبنان
أ ش أ

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أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الجانب السوري برغبة الحكومة اللبنانية في تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.
 
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وذلك بمقر وزارة الخارجية بوسط العاصمة بيروت. وأكد بوحبيب أن هذا الاجتماع عقد الثلاثاء بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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