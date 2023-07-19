لا تخرجوا إلا للضرورة.. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس وقت الظهيرة حتى العصر

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح العاجلة والمهمة للمواطنين، وذلك بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على جميع الأنحاء وارتفاع نسب الرطوبة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب الخروج خاصة وقت الظهيرة حيث يتم تسجيل أعلى درجات حرارة فى هذه الفترة، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس حال الخروج للضرورة، وعدم التعرض للشمس لفترات طويلة، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، وشرب العصائر والمرطبات الباردة باستمرار.

ويشهد اليوم، الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على جميع الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.