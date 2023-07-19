

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء أن هذا النبأ يأتي عقب نشر الولايات المتحدة غواصة مسلحة نووية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عقود.



وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية ، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، بأن منطقة إطلاق الصاروخين الكوريين الشماليين تقع بالقرب من العاصمة بيونج يانج وأنهما طارا على بعد حوالي 550 كيلومتراً (341 ميلًا) قبل الهبوط في مياه شرق شبه الجزيرة الكورية.



وتُعد عملية الإطلاق هذه أول نشاط باليستي لكوريا الشمالية منذ 12 يوليو الجاري عندما اختبرت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب "أظهر مدى محتملاً للوصول إلى عمق البر الرئيسي للولايات المتحدة"، حسب تعبير "ايه بي سي نيوز".