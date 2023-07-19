اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:39 م
أكرم القصاص
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كندا تنشر المزيد من قوات الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:00 م
كندا تنشر المزيد من قوات الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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كشفت وزيرة إدارة الطوارئ في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، بوين ما، عن نشر المزيد من الجنود لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة ما يقرب من 400 حريق غابات نشط في مقاطعة بريتش كولومبيا.

وقالت وزيرة إدارة الطوارئ بوين إن 75 من أفراد الجيش يتجهون إلى بحيرة بيرنز، في وسط بريتش كولومبيا ، للانضمام إلى 75 آخرين تم إرسالهم إلى المنطقة أمس كجزء من المساعدة الفيدرالية في مكافحة حرائق الغابات في المقاطعة.

وتقول ما إن هناك توقعات بزيادة في نشاط الحرائق، حيث تؤدي الرياح المتغيرة إلى سماء أكثر صفاء ودرجات حرارة أعلى ورطوبة أقل.


وسجلت المقاطعة بالفعل رقما قياسيا لإجمالي المساحة المحروقة في عام واحد حيث تم حرق حوالي 14 ألف كيلومتر مربع عبر بريتش كولومبيا.


وأشار المسؤولون إلى أن الموسم لم يصل بعد إلى ذروته وهم يحذرون من أن الجفاف الذي ساعد في تأجيج الحرائق هذا الموسم قد يستمر في العام المقبل، مما قد يتسبب في بدء موسم حرائق 2024 مبكرا.

وتظهر نشرة الجفاف الإقليمية أن 18 من أحواض المياه البالغ عددها 34 في المقاطعة في مستوى الجفاف 4، مما يعني أن الضرر الذي يلحق بالنظم البيئية والمجتمعات المحلية أمر محتمل، بينما توجد أربعة أحواض أخرى في المستوى 5 الأعلى.


كندا

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى كندا

مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية

الجيش الكندى



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