غرق شقيقن فى مياه ترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شقيقين مصرعهما غرقًا اليوم الأربعاء، داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف ، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى جثتين لنادر حسن محمود 17 عامًا، وشقيقه محمد حسن محمود 13 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.