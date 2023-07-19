عادات خاطئة تسبب الأرق.. تجنبها واحصل على نوم أفضل

عادات تسبب الإصابة بالأرق

-تناول الطعام قبل النوم

-الكافيين

-تناول كميات كبيرة من الماء

هذا الأمر يعد من الأشياء التي تزيد فرص إصابتك بالأرق، والسبب عدم هضم الطعام بشكل طبيعي، ولذا يزداد فرص الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وألم شديد في البطن، ولذا عليك تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين.القهوة والشاي والنساكافين تعد من المشروبات الغنية بالكافيين، ولذا تناولك لها يزيد من فرص الإصابة بالأرق والسبب أنها مشروبات منبه وتعمل علي تنشيط الجهاز العصبي في الجسم.

الإفراط في تناول الماء يزيد من فرص الدخول لحمام بكثرة في الليل، ولا يستطيع الشخص النوم.

-الهاتف المحمول قبل النوم:

تعد من العادات الخاطئة التي تزيد من نشاط وتركيز المخ، ويصبح أكثير إستيقاظا ويقلل فرص الرغبة بالنوم، ويزيد من تعرضك للإصابة بالأرق.