صحة بنى سويف تعلن مواعيد الكشف الطبى والهيئة لمدارس التمريض

وينشر اليوم السابع أسماء الطلاب ومواعيد إجراء كشف الهيئة والطبي، بواقع 94 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 30 يوليو والكشف الطبي يوم 3 أغسطس، و40 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، و39 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس.

إضافة إلى 41 طالبة بمدرسة تمريض ببا، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 26 يوليو والكشف الطبي يوم 1 أغسطس، و 40 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 31 يوليو والكشف الطبي يوم 6 أغسطس، و 39 طالبة بتَمريض الواسطى، حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 25 يوليو والكشف الطبي يوم 30 يوليو، بجانب 69 طالبًا (ذكور) بمَدرسة باروط حيث سيتم إجراء كشف الهيئة يوم 24 يوليو والكشف الطبي يوم 25 يوليو.

وكانت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف، قد أعلنت عن فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف لعام 2023 /2024.