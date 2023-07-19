ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" نقلا عن الجهات القانونية أن الجندي الأمريكي عوقب في كوريا الجنوبية بغرامة بتهمة ركل وإتلاف سيارة شرطة، إذ كان يشتبه في أنه ركل عدة مرات الباب الخلفي لسيارة دورية للشرطة في منطقة مابو في سول في الساعات الأولى من الثامن من أكتوبر ما تسبب في ضرر تطلب إصلاحات بقيمة 584 ألف وون.

وأضافت أن الشرطة قامت بالقبض عليه في مكان الحادث، لكنه لم يتعاون مع ضباط الشرطة الذي طلبوا معلوماته الشخصية وركل باب سيارة الشرطة مهينا الكوريين والجيش الكوري، بحسب تحقيقات الشرطة كما واجه شكوكًا في قيامه بلكم مواطن كوري في وجهه في ملهى ليلي غرب سول فى 25 سبتمبر، لكن لم يتم توجيه اتهام له بسبب هذا الحادث لأن الضحية قال إنه لا يريد معاقبته.

فى سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل يوم إن أحد أفراد الخدمة الأمريكيين تعمد عبور الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة ويعتقد أنه محتجز لدى الشمال كما حدد البنتاجون لاحقا هوية الجندى بأنه جندي من الدرجة الثانية يدعى ترافيس كينج في العشرينات من عمره وأفاد الإعلام الأمريكي بأنه كان على وشك إعادته إلى الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تأديبية فيما يتعلق بتهم الاعتداء التي واجهها في كوريا الجنوبية.