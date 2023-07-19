رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوى الـ15 لكلية الحقوق

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للرقمنة وأثارها على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل ورئيس نادى القضاة ببنها، والمستشار محمد عبد السميع نائب رئيس نادى القضاة ببنها، وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وعمداء الكلية السابقين.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة، كما أنها أصبحت اليوم وسيلة ضغط من طرف الدول المتقدمة على الدول النامية خاصة في المجال العلمي والاقتصادي لفرض هيمنتها في كل مجالات الحياة، حيث أصبحت المعلومة أحد ثمرات فكر الإنسان التي تتحول فيما بعد إلى رصيد معرفي تستقى منه البشرية كل ما هي بحاجة إليه لتيسير سبل حياة البشر، لذلك يستوجب الاعتراف لأصحاب هذه الأعمال القيمة بحقهم في أن تنسب إليهم أعمالهم بملكيتهم الفكرية والسعي لحماية حقوقهم.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أننا في جامعة بنها نسعى دائما لتطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى نظم المكينة وصولا إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث يعتبر هذا المؤتمر امتداد لأولويات الجامعة والتي سبق وأن أقامت الهاكاثون الأول عن المدن الذكية مارس 2022، والهاكاثون الثاني عن الحكومة الذكية مارس 2023، لذلك فإن أهم التحديات المطروحة ضمن محاور المؤتمر وعلى القائمين على هذا المجال العلمي هي بناء نظام قانوني مترابط ومتوازن يحوى متغيرات النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الجديد مع ضمان الحريات والحقوق الاساسية في البيئة الرقمية.

وأكد على أن حماية الملكية الفكرية أصبح أمر ضروري علميا وأخلاقيا، لذا يجب أن نتعامل مع القضية من بدايتها بكسر حاجز الخوف من التكنولوجيا الحديثة عن طريق تشجيع البحث العلمى، وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث.

ومن جانبه أشار الدكتور رضا عبد الحليم، إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادى، ومحور القانون الجنائي والرقمنة، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدول، والمحور الشرعي والفلسفي والتاريخى، ومحور قانون المرافعات، ومحور القانون التجاري، ومحور القانون العام، مؤكدا أن المؤتمر يناقش 20 بحثا فى هذا المجال يغطى كافة جوانب ومحاور المؤتمر.



جانب من المؤتمر



خلال فعاليات المؤتمر