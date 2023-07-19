اليوم السابع
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جامعة بنها تنظم فعاليات جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:56 م
جامعة بنها تنظم فعاليات جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى جانب من الفعالية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات جامعة الطفل بجامعة بنها، والتى تنظمها الجامعة من خلال التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمى.

 
جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم السيد منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل كلية العلاج الطبيعي، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وأكد الدكتور جمال سوسة، أن مبادرة جامعة الطفل تعد من أهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها القيادة السياسية وهى تقبل الأطفال من سن 9 إلى 14 عاما في عدد من المجالات التعليمية، حيث تعد فرصة لجذب النشىء ودمجهم والارتقاء بعقولهم واطلاعهم على كل ما هو جديد وتساعدهم على بناء شخصيتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة وإتاحة الفرصة لسهولة تبادل المعلومات والمعرفة والأفكار والابتكار.
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البرنامج الذي وضعته وتنفذه جامعة بنها يحقق دائما الهدف المرجو منه والذى يتواكب مع رؤية الأكاديمية ويحقق رسالة جامعة بنها من خلال برنامج متكامل يساهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواة لقيادة المستقبل وأساس التقدم والتطوير، مؤكدا على أننا نسعى لتقديم خبراتنا لدعم الآباء لتعليم الأبناء، والسعي لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة للأطفال واحتضان المتميزين منهم من أجل تمكين أطفالنا من الابتكار والإبداع والتميز وصولا لمستقبل طفل ناجح نعزز لديه مفهوم المواطنة والانتماء للوطن وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل، لذلك فإن صناعة الموهوبين تعتبر مشروع قومي نرعى فيه العقول المبدعة.
 
ومن جانبه، قدم الدكتور إبراهيم السيد أحمد منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، عرض عن أنشطة جامعة الطفل بالجامعة مشيرا إلى أنها قدمت منذ نشأتها في 2015 علي توفير بيئة تعليمية لأبنائنا تساعدهم على صقل مواهبهم.

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