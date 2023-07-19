اليوم السابع
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رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: نزور مصر كل عام لتعريف أطفالنا بحضارتنا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:00 ص
رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: نزور مصر كل عام لتعريف أطفالنا بحضارتنا علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى العاصمة الألمانية برلين
كتب محمود راغب

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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى العاصمة الألمانية برلين، إنهم كمصريين فى الخارج ومغتربين ينتظرون إجازة الصيف بفارغ الصبر لزيارة مصر ولقاء أهلنا وأسرنا .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتسعد فيه أبناء الوطن فى الخارج لزيارة مصر لقضاء إجازة الصيف فى وطنهم الأم مصر، خاصة أنهم يحرصون كل عام على زيارة مصر فى الإجازة الصيفية للاستمتاع بجوها ولقاء أسرهم وأقاربهم.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أول زيارتهم بمجرد نزولهم مصر تتمثل فى زيارات الأهل والأقارب خاصة وأنهم يفتقدون تلك المشاعر بسبب الغربة، لافتا إلى أنهم يحرصون على اصطحاب أطفالهم خلال زيارة مصر حتى يتعرفوا على أقاربهم وعائلاتهم فى مصر .

وأشار إلى أنهم أيضا يكونوا حريصين على زيارة الأماكن السياحية خاصة الأهرامات والمتحف المصرى لتعريف أبنائهم بالحضارة المصرية، لافتا إلى أن أبناءه وأحفاده يكونوا حريصين على نقل ما يشاهدونه من عظمة الحضارة المصرية لأصدقائهم فى ألمانيا .

وأكد أنهم حريصين على زيارة مصر كل سنة مرة على الأقل، وأنهم أيضا يكونوا حريصين على زيارة محافظة الإسكندرية والاستمتاع بجوها الرائع وشواطئها، فضلا عن التنزه فى شوارع القاهرة القديمة والإحساس بحجم الأمن والأمان الذى تنعم به مصر.


المصريين فى الخارج

أبناء الوطن فى الخارج

الاجازه الصيفيه

اجازات المصريين فى الخارج



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