بيت العائلة المصرية وتعليم الإسماعيلية يطلقان مبادرة "التخطيط.. رؤية وطن"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية مبادرة "التخطيط ... رؤية وطن "، وكانت أول حلقات المبادرة يوم الأحد بمدرسة الكوع الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة القصاصين التعليمية وحاضر فيها فضيلة الشيخ محمود محمد محمود الواعظ بمنطقة الوعظ والدعوة والإعلام الدينى بالإسماعيلية وعضو لجنة الخطاب الدينى بـ( بيت العائلة المصرية بالمحافظة ) وتناول فى كلمته عن اهمية التخطيط في كافة الديانات السماوية وان الله عز وجل خلق الكون بتخطيط محكم كما تحدث عن اهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كل فرد من افراد المجتمع.

وأضافت منى محمد ذكى رئيس قسم التخطيط بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن أهمية التخطيط لكل فرد وللأسرة المصرية وللدولة حيث اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بان الدولة لا تخطو خطوة دون تخطيط ودراسة كما حاضر بالندوة فضيلة الشيخ محمود محمد من منطقة وعظ الإسماعيلية حيث تحدث ان اهمية التخطيط في كافة الديانات السماوية وان الله عز وجل خلق الكون بتخطيط محكم كما تحدث عن اهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كل فرد من افراد المجتمع وذلك بمدرسة الكوع الابتدائية وأشرف على تنظيم المبادرة علاء عثمان مديرإدارة القصاصين التعليمية ومحمد عبدالفتاح عامر منسق بيت العائلة فرع الإسماعيلية وسارة أمين عضو لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية بالإسماعيلية و منى محمد ذكى رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بإدارة القصاصين التعليمية وهويدا محمد مديرة المدرسة.