وكان رئيس جمهورية القرم الموالى لموسكو، سيرجى أكسينوف،أعلن صباح اليوم أن سلطات القرم تخطط لأجلاء مؤقت لأكثر من ألفي شخص بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب العسكري بمنطقة "كيروفسكي" بشرق شبه الجزيرة.

وأوضح قسطنطينوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن إزالة آثار الحريق ستستغرق يوما أو يومين وبعدها سيتمكن سكان القرى المجاورة لمنطقة الحريق من العودة إلى منازلهم، لافتا إلى أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة.