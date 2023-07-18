اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول السنة الهجرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:49 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول السنة الهجرية الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يهنئه فيها والشعب المصرى، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ونصلي إلى الله أن يحفظ  بلادنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعا بالمحبة والسلام . وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.


الطائفه الانجيليه

العام الهجرى

السنه الهجريه

شهر المحرم



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