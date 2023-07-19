حريق فى موقع تدريب عسكرى بشبه جزيرة القرم

وكالات الأنباء

قال رئيس جمهورية القرم سيرغى أكسينوف، إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع فى موقع تدريب عسكرى فى منطقة كيروفسكى فى شرق شبه الجزيرة الروسية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكتب أكسينوف، على قناته في تيلجرام: "بسبب اندلاع حريق في موقع للتدريب في منطقة كيروفسكي، تم إغلاق طريق تافريدا السريع. ولاحقا سنقوم بنشر مخطط حركة المرور في المنطقة".

ووفقا له، تخطط سلطات القرم لإجلاء مؤقت للأشخاص من المنطقة المجاورة لمكب النفايات في منطقة كيروفسكي ، حيث وقع الحريق.

ونوه رئيس جمهورية القرم بأن الحديث يدور عن سكان أربع مراكز سكنية - أكثر من ألفي شخص.

من جانبه ذكر أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق قسم من طريق تافريدا، وبالذات من النقطة 118 كلم إلى النقطة 130 كلم.

وقال: "يُعاد توجيه حركة المرور لتمر عبر المركزين السكنيين ستاري كريم وبيرفومايسكوي، أي عبر طريق كيرتش القديم".