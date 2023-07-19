جارديان: "رعاية أسنان الأطفال" آخر مشكلات هيئة الخدمات الصحية بانجلترا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير حصرى لها أن آلاف الأطفال في إنجلترا يعانون من فترات انتظار طويلة "مفجعة للقلب" للحصول على رعاية أسنان فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث ينتظر البعض "في معاناة" لسنوات لخلع الأسنان ، وفقًا لأرقام جديدة صادمة.

وحذر قادة الصحة والنواب من "عاصفة كاملة" يكافح فيها الأطفال للوصول إلى أطباء الأسنان لحل المشكلات البسيطة "في مهدها" ، ثم يواجهون أوقات انتظار طويلة لإصلاح المشكلات التي خرجت عن نطاق السيطرة.

تُظهر البيانات التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات وراجعتها صحيفة "الجارديان" أن الأطفال في بعض أجزاء إنجلترا ينتظرون ما يصل إلى 18 شهرًا في المتوسط لإجراءات طب الأسنان التى تتطلب التخدير ، ولا سيما خلع الأسنان، حيث اضطر البعض لانتظار عدة سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن حوالي 27 ألف طفل كانوا على قوائم الانتظار للحصول على رعاية أسنان متخصصة أو تقييمات أو إجراءات في يناير ، وفقًا للأرقام التي حصل عليها الديمقراطيون الليبراليون من هيئة خدمات الأعمال داخل الهيئة الصحية.

وتغطي الأرقام خدمات طب الأسنان المجتمعية فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية حيث من المفترض أن توفر هذه العلاجات للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية أسنان متخصصة بسبب احتياجاتهم الخاصة.

وتشمل هذه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو صعوبات في التعلم ، والأطفال الذين يعيشون في دور رعاية ، والأطفال الذين لا مأوى لهم ، والأطفال الموجودين في سجلات "المعرضين للخطر".

لكن الأرقام تشمل أيضًا الأطفال غير الموجودين في هذه الفئات الذين أصبح تسوس أسنانهم غير المعالج شديدًا لدرجة أنهم يحتاجون الآن إلى علاج محدد لمشاكل الأسنان المعقدة.

تكشف الأرقام عن تباين كبير فى الرعاية المقدمة للأطفال فى مناطق مختلفة ، حيث يواجه الأطفال في بعض المناطق متوسط فترات انتظار تصل إلى 18 شهرًا ، وفي كثير من الحالات يتم تقييمها فقط ، قبل الخضوع لأي إجراء.