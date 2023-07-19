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تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:33 م
تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
كتب محمود العمرى

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وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامى محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

 

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب، موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

 

ويعد صدور القرار الرئاسي، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

 


تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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الرئيس السيسي



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