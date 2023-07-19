تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة سيدة فى سوهاج بها جرح ذبحى

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة، تقيم بناحية شارع غرب السكة الحديد ببندر المنشاه، جثة هامدة وبها جرح ذبحى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بالعثور على ربة منزل جثة هامدة بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وبها جرح ذبحى تم التحفظ على الجثة وأنتقللت اللقيادات لمكان الحادث وعقب عمل المعاينات اللازمة تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وبالفحص والمعاينة عقب إنتقال القيادات تبين العثور على ه . ع . ع تبلغ من العمر 35 سنة وتقيم بناحية شارع غرب السكة الحديد ببندر المنشاه جثة هامدة وبحفصها تبين وجود جرح ذبحى تم عمل المعاينة اللازمة وجارى تشكيل فريق للتوصل إلى أسباب الحادثة وملابساتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

يذكر أن الطريق السريع سوهاج نجع حمادى بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج شهد وقوع حادث إنقلاب تروسيكل على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وإصطدامه بجانب الطريق مما نتج عنه وفاة قائده تم نقل الجثة إللى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم التصريح بدفن الجثة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل على الطريق السريع الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود متوفى.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين من خلال التحريات أنه أثناء قيادة م . م . أ 32 سنة يقيم بناحية القوصة بالبلابيش قبلى لتروسيكل على الطريق السريع سوهاج نجع حمادى وأمام قرية البلابيش المستجدة أختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه وفاته.

تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتم التصريح بدفنها عقب الحصول على التصريح اللازم من جهة التحقيق المختصة.