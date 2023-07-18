كشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل الزراعات فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من كشف غموض العثور على جثة سيدة عشرينيه مقتولة وملقاة داخل الزراعات بدائرة مركز أخميم، وتبين أن وراء الجريمة جارها والذى حاول ابتزها وطلب منها مبالغ مالية لكون زوجها يعمل بالخارج، وعندما رفضت إعطائه ما يريد من أمول أقدم على ارتكاب جريمته.

وكان كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت إطار من مركز شرطة أخميم قبل 3 أيام يفيد بالعثور على جثة داخل الزراعات بمنطقة نجع على الغفير دائرة المركز داخل الزراعات وبها أثار ذبح.

انتقلت القيادات الأمنية وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة سيدة، 22 سنة غارقة في دمائها داخل الزراعات وبها أثر إصابة بحرح ذبحى تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى.

وكشفت التحريات عقب تشكيل فريق بحث أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليها البالغ من العمر تسعة عشر عاما حيث قام بالتعدى على المجنى عليها وذبحها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته وذلك عقب ابتزازها وطلبه مبالغ مالية منها لكون زوجها يعمل في الخارج وظنه أنها تحوز أموالا كثيرة من زوجها.

ونظرا لرفضها منحه الأموال قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض وذبحها وألقى جثتها داخل الزراعات بناحية نجع على الغفير تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الحادث، وجار إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.