تضامن الغربية: قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على غير القادرين بـ 3 مراكز

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان في المحافظة، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي كفر المحروقي و كفور بلشاي مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية ميت المخلص مركز زفتى.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة بدأت من التاسعة صباحا بمستشفى طنطا الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.