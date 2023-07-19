بعد رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى.. عميد طب قنا: نطبق معايير عالمية للتدريس

قنا صابر سعيد

قال الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، إن ما تم تداوله عن نتيجة الفرقة الأولى صحيح، حيث جاءت نسبة النجاح 30%، ورسب الطلاب في جميع المواد، كما أن الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الطب بقنا 514 طالبًا، نجح منهم 146 طالبًا، ورسول باقي الطلاب.

وأوضح عميد كلية الطب، أن نسب النجاح في الأعوام السابقة كانت تتجاوز 90٪، لذلك أعدت الجامعة دراسة حول رسوب عدد كبير من طلاب الفرقة الأولى، أثبتت أن هؤلاء الطلاب حصلوا على الثانوية العامة من مدارس معينة.

وأكد عميد كلية الطب بقنا، أن كلية الطب تطبق معايير عالمية في الدراسة، وأنها حصلت على معايير الجودة منذ 5 سنوات، وتعمل وفق معايير مكافحة الغش منها تخصيص طبيب أنف وأذن وحنجرة للكشف عن سماعات الغش، ووجود مجلس تأديبي لحالات الغش.