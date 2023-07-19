انتشال جثة طفل غرق بترعة قرية الديابات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصعه غقا بإحدى الترع بناحية قرية الديابات دائرة مركز شرطة أخميم فى سوهاج، عقب سقوطه بها، و تم انتشال الجثة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم التصريح بدفن الجثة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى أخميم المركزى يفيد بوفاة طفل غرقا داخل إحدى الترع بدائرة مركز شرطة أخميم وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وتبين من خلال التحريات عقب الإنتقال والمعاينة وفاة م . م . ح 5 سنوات غرقا بإحدى الترع بناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج تم انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى أخميم المركزى وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة والذى أشار أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.