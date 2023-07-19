الداخلية تضبط مستريح المراهنات الرياضية فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج وقيامه بالنشر والترويج على مواقع التواصل الاجتماعى لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته ( مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2 هاتف محمول – 4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى )، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.